Dove vedere San Marino-Romania oggi in tv gratis: la gara delle Qualificazioni Mondiali di stasera in chiaro

San Marino vs Romania

San Marino e Romania si affrontano nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: dove vedere la partite in diretta tv e streaming.

Seconda uscita per San Marino e Romania nel percorso di qualificazione che conduce ad un pass per i Mondiali del 2026.

Le due rappresentative, dopo essere state battute nel loro match di esordio, si affrontano con la speranza di riuscire a mettere in cascina i primi punti nella classifica del Gruppo H delle qualificazioni europee.

San Marino, nella prima uscita, è stata sconfitta per 2-0 a Cipro, mentre la Romania si è dovuta arrendere in casa a Bucarest alla Bosnia-Erzegovina che si è imposta per 1-0.

Dove sarà possibile seguire San Marino-Romania? La gara sarà visibile gratis e in chiaro: tutte le informazioni.