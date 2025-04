Dove vedere oggi Lazio-Bodo/Glimt e Fiorentina-Celje: stasera in palio le semifinali di Europa League e Conference League

Fiorentina vs NK Celje

Lazio vs Bodoe/Glimt

Lazio e Fiorentina affrontano Bodo/Glimt e Celje in Europa League e Conference League: dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

Dopo l’Inter, che è riuscita nel suo intento di raggiungere le semifinali di Champions League eliminando il Bayern Monaco, tocca oggi a Lazio e Fiorentina rispettivamente in Europa League e Conference League.

La compagine biancoceleste sarà chiamata, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, a provare a ribaltare il 2-0 patito nel match valido per l’andata dei quarti di finale sul campo del Bodo/Glimt, per prolungare il suo cammino nella competizione e guadagnarsi un posto tra le migliori squadre del torneo.

Sfida interna anche per i gigliati, che però all’Artemio Franchi potranno contare su due risultati su tre a disposizione, visto che nel primo confronto contro il Celje si è imposta per 2-1 grazie alle reti siglate da Ranieri e Mandragora.

Lazio e Fiorentina andranno dunque a caccia dei pass per le semifinali di Europa League e Conference League, ma dove sarà possibile seguire le due partite in programma questa sera in diretta tv e streaming?