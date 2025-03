Dove vedere Napoli-Milan stasera in tv: la partita delle 20:45 non sarà in chiaro

Napoli-Milan, come vederla in tv e streaming oggi: dopo le vittorie delle altre grandi, la sfida del Maradona è fondamentale.

Napoli e Milan non possono sbagliare. Le vittorie di Fiorentina, Juventus e Roma, nonchè la sconfitta dell'Atalanta e una partita dell'Inter dominata contro l'Udinese nel primo tempo, costringono entrambe a dover ottenere i tre punti per rimanere in scia Scudetto (la squadra di Conte) e Champions League (quella di Conceicao).

Una partita delicatissima quella di stasera tra Milan e Napoli, in campo al Maradona per le ore 20:45. Attesa da milioni di tifosi, e non solo delle due squadre, la sfida non è disponibile in diretta tv e in chiaro per tutti.

Per vedere la sfida di oggi, infatti, occorre un abbonamento, così da seguire live il prepartita, la gara in sè e tutto il postpartita che analizzerà quanto successo nei novanta minuti (più recupero).