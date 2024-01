Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming: finale di Supercoppa in chiaro su Mediaset

Napoli e Inter in finale di Supercoppa Italiana: qui le informazioni su come vedere la partita in diretta tv e streaming a gennaio 2024.

Le grandi favorite della vigilia sono le due finaliste della Supercoppa Italiana di gennaio 2024. Napoli e Inter si contendono la vittoria del torneo saudita dopo aver eliminato rispettivamente Fiorentina e Lazio (3-0 degli azzurri, stesso risultato dei nerazzurri). L'Inter ha conquistato le ultime due edizioni della Supercoppa Italiana, mentre il Napoli ha vinto il torneo per l'ultima volta nel 2014. Differenza netta nei trofei conquistati dalle due squadre, con sette trionfi per i meneghini rispetto ai due dei partenopei. In questa pagina tutte le info su come vedere la finalissima di Supercoppa Italiana di gennaio 2024: canale tv, diretta gratis e in chiaro e streaming di Napoli-Inter. L'articolo prosegue qui sotto