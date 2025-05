Dove vedere Napoli-Cagliari in tv, secondo tempo sulla Rai? La programmazione della partita

Alle 20:45 la partita tra Cagliari e Napoli che può assegnare lo Scudetto: i due allenatori hanno sciolto i dubbi di formazione.

Napoli-Cagliari, Stadio Maradona. Alle 20.45 odierne, nella serata del 23 maggio, può essere assegnato lo Scudetto. Se la squadra di Conte vince è Campione d'Italia, come potrebbe esserlo in caso di risultato uguale o migliore rispetto all'Inter seconda in classifica ed impegnata a Como.

Per i tifosi del Napoli che non saranno presenti allo stadio, ci sarà la tv e lo streaming per vedere in diretta la partita contro il Cagliari, ma non in chiaro. Una partita a dir poco attesa anche per i fans rossoblù, che da decenni vivono con ardore la rivalità con la squadra partenopea e che ora, più che mai, hanno chiesto alla squadra di Nicola un successo storico.

Dopo le voci e le smentite, alla fine qual'è la programmazione tv e streaming di Napoli-Cagliari? Facciamo il punto.