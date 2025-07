Dove vedere Napoli-Catanzaro oggi in tv: diretta in pay per view, il costo della seconda amichevole

Napoli di nuovo in campo a Dimaro, stavolta contro il Catanzaro: il match delle 18 non è disponibile gratis e in chiaro per tutti.

Sconfitto a sorpresa nella prima amichevole estiva contro l'Arezzo, il Napoli Campione d'Italia affronta il seondo match di luglio giocando a Dimaro contro il Catanzaro. L'appuntamento è per questa sera alle 18:00, in cui oltre al popolo partenopeo ci sarà anche quello proveniente dalla Calabria (400 tifosi al seguito del team attualmente in Serie B).

Come tutte le amichevoli estive del Napoli, anche quella odierna contro il Catanzaro non è visibile in diretta tv e streaming gratis, ma bensì in pay per view. Cosa significa? Che anche con il proprio abbonamento a Sky, Now o One Football, dove viene trasmessa la partita, servirà spendere un ulteriore cifre per seguire la sfida del Napoli live.