Dove vedere Juventus-Manchester City in chiaro oggi in diretta tv e streaming: si chiude la fase a gironi del Mondiale per Club dei bianconeri

Juventus e Manchester City si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Terza ed ultima partita per la Juventus nella fase a gironi del Mondiale per Club. Dopo aver vinto e convinto contro Al-Ain e Wydad, i bianconeri tornano in campo per affrontare un avversario di rango certamente superiore: il Manchester City di Pep Guardiola.

Una sfida, quella che si giocherà al Camping World Stadium di Orlando, alla quale le due squadre si presentano a punteggio pieno e già certe dell’accesso agli ottavi di finale del torneo.

Bianconeri e Citizens dunque, si contenderanno la possibilità di chiudere al primo posto il Gruppo H e lo faranno in 90’ che saranno visibili gratuitamente sia in diretta televisiva che in diretta streaming.