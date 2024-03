Dove vedere Italia-Venezuela in tv, in chiaro e in streaming

Amichevole di preparazione agli Europei per l'Italia, avversaria del Venezuela: le info su diretta tv e streaming dell'incontro.

Prima delle due amichevoli in questo mese di marzo per l'Italia, che a giugno sarà di scena in Germania per Euro 2024: avversario degli azzurri è il Venezuela.

La sfida è in programma negli Stati Uniti, così come quella che contrapporrà Chiesa e compagni all'Ecuador domenica prossima.

Per la doppia occasione, Spalletti ha dato spazio a più di qualche volto nuovo nelle convocazioni: prima volta per Michael Folorunsho, Lorenzo Lucca e Raoul Bellanova, premiati per l'ottimo rendimento fatto registrare con i rispettivi club.

Di seguito le info su come seguire in diretta tv e streaming l'amichevole tra Venezuela e Italia.