Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in tv questa sera: i nerazzurri giocano la loro seconda sfida nel Mondiale per Club, calcio di inizio alle 21:00

L'Inter si prepara alla sua seconda uscita nel Mondiale per Club. La compagine guidata da Cristian Chivu, dopo aver pareggiato 1-1 in rimonta nella gara d'esordio giocata contro i messicani del Monterrey, affronta nella seconda giornata della fase a gironi gli Urawa Red Diamonds. L'articolo prosegue qui sotto Una gara molto importante, perché mette in palio punti fondamentali per il passaggio del turno e i nerazzurri sono ancora lontano dall'essersi assicurati uno dei primi due posti in un Gruppo E che attualmente li vede appaiati proprio al Monterrey: River Plate 3 punti, Monterrey ed Inter 1, Urawa Red Diamonds 0. Dove sarà possibile seguire Inter-Urawa Red Diamonds in diretta tv e streaming?