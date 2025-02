Dove vedere Inter-Fiorentina oggi in diretta tv su DAZN e Sky: calcio d’inizio alle 20,45

Inter vs Fiorentina

Inter e Fiorentina si affrontano nel 24° turno di Serie A: dove seguire la diretta della partita in tv e streaming.

A distanza di soli quattro giorni dal recupero del 14° turno, Inter e Fiorentina tornano a sfidarsi in campionato.

Una partita, quella che questa volta si giocherà a San Siro, che sarà valida per il 24° turno di Serie A e che metterà in palio punti importanti per due squadre che si sono issate nelle zone alte di classifica.

I nerazzurri saranno ovviamente chiamati a reagire dopo il pesante 3-0 patito all’Artemio Franchi, per restare nella scia del Napoli capolista.

Cercheranno un risultato importante anche i gigliati che, dopo essersi rilanciati nella corsa Champions, dovranno rispondere a Lazio e Juventus per riprendersi la quarta piazza.

Ma dove sarà possibile seguire Inter-Fiorentina?