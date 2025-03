Dove vedere Cipro-San Marino in tv alle 18:00 di venerdì, si parte con le qualificazioni Mondiali

Cominciano le qualificazioni al Mondiale 2026, San Marino fa visita a Cipro nella prima partita di venerdì 21 marzo.

La storica vittoria contro il Liechtenstein, battuto 3-1 a fine 2024, ha reso San Marino ancora più interessante per tutti i tifosi che nel corso degli anni hanno seguito la Nazionale durante le qualificazioni agli Europei, ai Mondiali e in Nations League. A proposito di qualificazioni, venerdì cominciano quelle per la Coppa del Mondo 2026, aperte proprio dal match sanmarinese in terra cipriota.

Cipro-San Marino, infatti, è la prima partita assoluta nelle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, con il resto delle gare di venerdì 21 marzo previste alle 20:45 (tra cui Inghilterra-Albania)

Il match tra il San Marino del ct Cevoli e il Cipro prende il via alle 18:00, visibile in diretta tv gratis per tutti dal pomeriggio di venerdì.