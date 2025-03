Dove vedere Inghilterra-Albania in tv venerdì: alle 20:45 cominciano le qualificazioni Mondiali, diretta gratis

Mentre l'Italia è impegnata in Nations League, l'Albania è ospite dell'Inghilterra per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Mentre le big di Lega A scendono in campo per la Nations League, il resto d'Europa comincia le qualificazioni Mondiali per l'imminente torneo 2026. Tra queste anche Albania e Inghilterra, impegnate a Londra per la prima partita del gruppo K.

Ospite dell'Inghilterra, l'Albania prova a crescere per sognare la qualificazione ai Mondiali 2026: al via le qualificazioni, in un girone che comprende anche Lettonia, Andorra e Serbia. Al pari delle partite di Nations League, anche quella di venerdì tra l'Inghilterra e il team albanese si può vedere in diretta gratis e in chiaro dalle 20:45, quando il pallone rotolerà nel glorioso terreno di gioco di Wembley.

Venerdì 21 marzo non sarà l'unica partita di marzo per Albania e Inghilterra, che giocheranno per le qualificazioni Mondiali anche lunedì 24: la squadra di Silvinho ospiterà l'Andorra, mentre il team britannico scenderà nuovamente in campo a Londra da favoritissima, contro la Lettonia.