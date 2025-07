Dove vedere Cagliari-Ospitaletto in tv oggi: prima amichevole estiva dei rossoblù, diretta gratis

Prima amichevole del Cagliari, alle 17:00 la partita contro l'Ospitaletto: vediamo come seguire il match rossoblù in chiaro questo pomeriggio.

A un mese dall'esordio in Coppa Italia e in Serie A (contro la Fiorentina), il Cagliari di mister Pisacane comincia la sua serie di amichevoli estive sfidando l'Ospitaletto alle 17:00 odierne.

Prima partita amichevole per il Cagliari, che nel corso dell'estate sfiderà anche Galatasaray e Saint-Etienne tra le altre, quest'ultima alla Unipol Domus in occasione del Trofeo Gigi Riva. Squadra di Serie C proveniente da Ospitaletto, in provincia di Brescia, l'avversaria odierna della squadra rossoblù arriva a meno di due mesi dalla conclusione dell'ultima annata di A conclusasi con la conferma nella massima serie.

Al pari delle altre partite amichevoli estive, anche Cagliari-Ospitaletto è trasmessa in diretta tv e streaming per tutti: in chiaro e gratis, a partire dalle ore 17 di questo pomeriggio.