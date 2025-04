Dove vedere Arsenal-PSG in tv gratis, ma anche in streaming: alle 21 la prima semifinale di Champions

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Arsenal-PSG dove vederla in chiaro questa sera: la Champions League entra nelle sue fasi finale, si gioca la semifinale d'andata.

Fuoco alle polveri, Londra è il centro del calcio europeo. All'Emirates Stadium, casa dell'Arsenal, si gioca la prima semifinale d'andata in Champions League. Ospite dei Gunners è il PSG, che ospiterà il team di Arteta a Parigi tra una settimana.

Arsenal-PSG alle 21:00 è cominciata con l'annuncio delle formazioni ufficiali e proseguirà con il calcio d'inizio dato dall'arbitro Slavko Vincic. Per una delle ci sarà la possibilità di giocare la seconda finale della propria storia e magari di vincerla, visto il k.o del passato.

In attesa di Barcellona-Inter, prevista mercoledì, milioni di italiani seguiranno la partita tra Arsenal e PSG: la diretta, del resto, è anche gratis e in chiaro per tutti.