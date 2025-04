Arsenal-PSG, enorme opportunità per entrambe: quante Champions hanno vinto?

PSG e Arsenal si affrontano a Londra per la prima partita delle semifinali, con secondo match a Parigi previsto per mercoledì 7 maggio.

Niente Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City. Al pari di una tra Inter e Barcellona, nella finalissima di Monaco di Baviera di fine maggio ci sarà una tra Arsenal e PSG. Impegnate a Londra nella partita d'andata e a Parigi in quella di ritorno, le squadre di Arteta e Luis Enrique potrebbero avere l'enorme possibilità di giocare per la coppa.

A differenza delle grandi classiche della Champions, connazionali e non, Arsenal e PSG non hanno certo una grande storia nella storia del torneo in termini di trofei vinti. Tutto potrebbe però cambiare in questa edizione, con la possibile qualificazione alla finale primo atto dell'appuntamento con la storia.

Arsenal-PSG, PSG-Arsenal: nel giro di pochi giorni, tra martedì 29 aprile e mercoledì 7 aprile, c'è in palio un posto in finale e il poter giocare per battere Barcellona o Inter.