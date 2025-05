Dovbyk non si sbilancia sulla permanenza alla Roma: “Dipenderà dal prossimo allenatore”

L’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, spiega: “Quando cambi tre allenatori è sempre difficile, ma la mia è stata una buona stagione”.

Quella che si avvia alla conclusione, è stata per Artem Dovbyk una prima stagione alla Roma vissuta tra diversi alti e bassi.

Un’annata nella quale non sempre è riuscito ad esprimersi al meglio, ma nel corso della quale è comunque riuscito a mettere a segno 17 goal complessivi (12 dei quali in Serie A), imponendosi come il miglior marcatore della squadra.

L’attaccante ucraino, in un’intervista rilasciata a ‘Football School’, ha parlato della sua esperienza alla Roma ed anche del suo futuro.