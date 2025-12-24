Dovbyk gioca Genoa-Roma? Le condizioni dell’attaccante giallorosso

Si chiuderà all’Olimpico e contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, il 2025 della Roma.

La compagine giallorossa, che è reduce dalla sconfitta patita sul campo della Juventus, cercherà nell’ultima partita dell’anno, quella valida per il diciassettesimo turno di Serie A, quei punti che possano consentirle di tornare ad accelerare.

La squadra di Gasperini ha perso tre delle ultime quattro partite nel torneo e non saranno dunque ammessi ulteriori passi falsi che potrebbero tradursi nel perdere la scia delle primissime della classe.

A rallentare la Roma sono stati soprattutto i problemi in attacco e, in vista della sfida col Genoa, a tenere banco è anche la situazione relativa ad Artem Dovbyk.