Douglas Luiz verso l’addio: il West Ham accelera, la Juve valuta Xhaka, Bissouma e André

Il brasiliano sembra destinato a lasciare Torino dopo appena un anno dal suo arrivo: i bianconeri pronti ad inserire giocatori più funzionali.

La Juventus è pronta a voltare pagina a centrocampo.

Dopo una stagione deludente, Douglas Luiz è finito ai margini del progetto tecnico: zero goal, zero assist, appena 877 minuti in campo.

Il West Ham ha fiutato l’occasione e spinge per riportarlo in Premier League, con una formula che accontenti tutti.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera lavora al suo sostituto: il nome forte è Granit Xhaka, ma restano vive anche le piste che portano a Yves Bissouma del Tottenham e André del Wolverhampton.