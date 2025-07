Il centrocampista brasiliano lascerà la Juventus dopo una sola stagione, si cercano soluzioni in Premier League ma spunta anche la possibilità di un trasferimento al Como.

L'esperienza di Douglas Luiz alla Juventus è stata fallimentare e sembra destinata a chiudersi dopo una sola stagione.

Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani dei Tudor per la prossima stagione, dunque la società bianconera è al lavoro per trovargli una sistemazione.

Rientrare dalla spesa sostenuta solo dodici mesi fa per acquistarlo dall'Aston Villa sarà molto difficile ma la Juventus spera almeno di risparmiare i soldi dell'ingaggio annuo.