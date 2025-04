Douglas Luiz è tornato, avrà spazio nella Juventus di Tudor? Ruolo e richieste, è l'ultima chance per il brasiliano

Douglas Luiz rientra dall'infortunio e si mette a disposizione di Tudor per la prima volta: come può inserirsi nella "nuova" Juventus.

Se la "cura" Tudor per Teun Koopmeiners non è funzionata, almeno nella prima partita del tecnico croato, in cui il centrocampista olandese ha continuato a mostrare le difficoltà emerse in questi mesi, diverso è stato per Nico Gonzalez, che invece ha beneficiato del cambio di allenatore, con la nuova posizione in campo da esterno a tutta fascia.

La domanda allora è cosa succederà con Douglas Luiz, l'altro grande acquisto dell'estate bianconera che ha deluso incredibilmente le aspettative iniziali.

Il brasiliano dopo l'ennesimo infortunio muscolare è tornato a disposizione e si è allenato con il gruppo, per la prima volta da quando Tudor è arrivato alla Continassa. Un'opzione in più per il tecnico a centrocampo.

Ma riuscirà Douglas Luiz a guadagnarsi la fiducia di Tudor e minutaggio in campo? Dalle richieste dell'allenatore a dove giocherebbe nella nuova Juventus.