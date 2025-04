La Juventus recupera Douglas Luiz e Cambiaso: sono tornati ad allenarsi con il gruppo, giocano contro la Roma?

Roma vs Juventus

Buone notizie per Tudor che ritrova due giocatori per il finale di stagione: Douglas Luiz e Cambiaso hanno recuperato dagli infortuni.

Continua la preparazione della Juventus verso il big match contro la Roma, in programma domenica allo Stadio Olimpico. Dopo il doppio allenamento nella giornata di mercoledì, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa in mattinata.

Per Igor Tudor ci sono novità importanti; sia Douglas Luiz che Andrea Cambiaso si sono allenati con il resto della squadra e sono quindi recuperati per il match contro i giallorossi.

Il nuovo allenatore della Juventus non li aveva avuti nell'esordio contro il Genoa: adesso Tudor avrà due soluzioni in più per il finale di campionato. Le novità dalla Continassa e cosa filtra sull'impiego dei due giocatori all'Olimpico.