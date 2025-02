La doppia occasione per Juventus e Inter: aggancio al quarto posto o sorpasso in vetta

Juventus vs Inter

Juventus e Inter si giocano tanto dopo il pareggio tra Lazio e Napoli: corsa Champions e lotta Scudetto si incrociano nel Derby d'Italia.

Il 2-2 tra Lazio e Napoli apre scenari decisamente interessanti per Juventus e Inter, protagoniste stasera nel Derby d'Italia in programma all'Allianz Stadium di Torino.

La frenata di capitolini e partenopei consente alle dirette concorrenti di fare la voce grossa per quanto concerne i rispettivi obiettivi: la qualificazione in Champions League nel caso dei bianconeri, lo Scudetto in quello dei nerazzurri.

Una doppia occasione, dunque, che contribuisce ad accendere ulteriormente un match già sentitissimo di suo, uno dei grandi classici della storia del calcio nostrano che non passa mai di moda.