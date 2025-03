Donnarumma da urlo: para due rigori su tre e trascina il PSG ai quarti di Champions

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma si ritaglia un ruolo da grande protagonista in Liverpool-PSG: vincono i transalpini ai rigori grazie alle sue prodezze.

Serviva un’impresa al PSG per prolungare il suo cammino in Champions League e l’impresa la compagine guidata da Luis Enrique l’ha effettivamente compiuta ad Anfield in casa del Liverpool.

Dopo essere stati sconfitti per 1-0 all’andata nonostante un’ottima prestazione, i transalpini sono riusciti ad imporsi con lo stesso risultato nel match di ritorno, per poi imporsi ai calci di rigore.

Grande protagonista della serata è stato Gianluigi Donnarumma che, dopo aver blindato la porta del PSG nel corso dei 120’, si è poi esaltato ai rigori.