Donnarumma bocciato da 'L'Equipe': voto da incubo dopo PSG-Barcellona

Prestazione da dimenticare per il portiere del PSG, stroncato dal voto di 'L'Equipe': "Soffre ancora, quando il livello si alza".

Passo falso potenzialmente decisivo per il cammino in Champions League del PSG, battuto a domicilio dal Barcellona di Xavi che si è imposto con un pesante 2-3 ottenuto in controrimonta.

Non una serata semplice per Gianluigi Donnarumma, finito nuovamente al centro delle critiche per una prestazione tutt'altro che esaltante e ricca di imperfezioni che non sono passate inosservate a 'L'Equipe'.

Il prestigioso giornale transalpino non ha avuto pietà dell'ex Milan nelle classiche pagelle del giorno dopo, in cui Donnarumma ha ricevuto un voto letteralmente da incubo.