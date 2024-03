Disastro Huard in Parma-Brescia: la sua partita dura appena tre minuti

Ha dell’incredibile quanto accaduto al Tardini: appena entrato in campo si è guadagnato due cartellini nel giro di meno di cinque secondi.

Il Parma supera l’ostacolo Brescia in rimonta nell’anticipo del 29° turno di Serie B e rafforza il suo primato in classifica.

Un successo fondamentale per i ducali che, non solo hanno inanellato il settimo risultato utile nel torneo, ma lo hanno fatto battendo una squadra importante che staziona in zona playoff.

Di Man e Delprato i goal che hanno deciso la contesa, ma un posto al tavolo dei protagonisti della gara del Tardini se lo è meritato anche Huard.

Un protagonista in negativo in realtà, visto che la sua partita è durata appena tre minuti.