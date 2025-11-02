DIRETTA: Milan-Roma LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della partita di San Siro

Si gioca a San Siro, dove il Milan ospita la Roma, il match più atteso del decimo turno di Serie A.

Una sfida di altissima classifica tra due squadre che andranno a caccia di punti molto pesanti in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

I meneghini, che nel torneo non perdono dalla prima giornata, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Pisa ed Atalanta e cercheranno dunque quel risultato che consenta loro di poter tornare ad accelerare. I giallorossi invece, che nelle ultime due uscite hanno battuto Sassuolo e Parma, dopo lo 0-0 interno del Napoli col Como, possono puntare alla vetta in solitaria della classifica.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti di Milan-Roma: da dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming, alle formazioni e alle fasi salienti e gli eventi del match.