Pavlovic Milan RomaGetty
Leonardo Gualano e Vittorio Rotondaro

DIRETTA: Milan-Roma LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della partita di San Siro

Il Milan ospita la Roma nel decimo turno di campionato: la diretta testuale del match di San Siro.

Si gioca a San Siro, dove il Milan ospita la Roma, il match più atteso del decimo turno di Serie A.

Una sfida di altissima classifica tra due squadre che andranno a caccia di punti molto pesanti in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

I meneghini, che nel torneo non perdono dalla prima giornata, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Pisa ed Atalanta e cercheranno dunque quel risultato che consenta loro di poter tornare ad accelerare. I giallorossi invece, che nelle ultime due uscite hanno battuto Sassuolo e Parma, dopo lo 0-0 interno del Napoli col Como, possono puntare alla vetta in solitaria della classifica.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti di Milan-Roma: da dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming, alle formazioni e alle fasi salienti e gli eventi del match.

  • FINISCE QUI: MILAN-ROMA 1-0

    Successo sofferto ma pesantissimo per il Milan che aggancia i cugini dell'Inter e proprio la Roma a quota 21 punti in classifica: decisivo Pavlovic, servito da un Leao in grande spolvero. La squadra di Gasperini può recriminare per il rigore fallito da Dybala nel finale: Maignan si allunga alla sua sinistra e respinge. Per l'argentino anche la beffa dell'infortunio al momento dell'esecuzione.

  • 82' - MAIGNAN IPNOTIZZA DYBALA DAL DISCHETTO

    La Roma fallisce la chance dell'1-1: Guida assegna un calcio di rigore per un braccio largo di Fofana sulla punizione di Pellegrini, ma Dybala si fa respingere la conclusione da Maignan che infiamma San Siro.

  • 68' - HERMOSO SALVA SULLA LINEA

    Clamorosa palla goal per il Milan: Leao calcia al termine di un vero e proprio flipper, ma sulla sua strada trova la respinta di Hermoso che salva la Roma.

  • 50' - PALO DEL MILAN

    Milan in campo con grande ferocia in questa ripresa: Nkunku, colpito dal pallone, va a un passo dal raddoppio ma è il palo a negargli la gioia del primo goal italiano.

  • FINE PRIMO TEMPO: MILAN-ROMA 1-0

    Milan avanti sulla Roma al termine di una prima frazione che, 'ai punti', sorride alla squadra di Gasperini: non dal punto di vista del risultato, favorevole ai rossoneri. Gli ospiti creano tanto ma sprecano a ripetizione, soprattutto con Ndicka e Dybala che non inquadrano la porta. I padroni di casa, al contrario, colpiscono col primo tiro nello specchio: Leao si inventa un assist per Pavlovic che, quasi da attaccante consumato, batte Svilar. Nel finale spazio anche per il clamoroso errore di Fofana che si divora il 2-0.

  • 39' - MILAN IN VANTAGGIO CON PAVLOVIC

    Scatto bruciante di Leao che lascia Ndicka sul posto e serve un assist al bacio per l'accorrente Pavlovic: ripartenza letale del Milan dopo tante opportunità fallite dalla Roma.

  • 22' - MEGLIO I GIALLOROSSI

    Già diverse occasioni in favore di una Roma che non riesce a capitalizzare: avvio in sofferenza per il Milan.

  • 1' - INIZIA MILAN-ROMA

    Si parte a San Siro: primo pallone giocato dalla formazione ospite.

  • MINUTO DI SILENZIO PER GALEONE

    Un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Galeone, scomparso oggi all'età di 84 anni: squadre a centrocampo.

  • FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala. All. Gasperini.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All. Gasperini.

  • DOVE VEDERE MILAN-ROMA OGGI

    Sarà DAZN a proporre la diretta televisiva di Milan-Roma.

    La sfida sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console Playstation o Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile sul canale 214 di Sky.

    Essendo trasmessa da DAZN, la partita sarà ovviamente proposta anche in diretta streaming e dunque visibile su pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. 

  • L’ORARIO DI MILAN-ROMA

    La sfida valida per il decimo turno di Serie A che vede opposte Milan e Roma, si gioca domenica 2 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Calcio d’inizio alle ore 20,45.

