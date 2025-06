DIRETTA: Inter-Urawa Red Diamonds LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita del girone E del Mondiale per Club

Seconda uscita nel Mondiale per Club per l’Inter che affronta a Seattle l’Urawa Red Diamonds: tutti gli aggiornamenti in diretta.

Dopo il pareggio in rimonta nel match d’esordio contro il Monterrey, l’Inter si appresta a tornare in campo per la sua seconda uscita nella fase e gironi del Mondiale per Club. Avversario di turno dei nerazzurri sarà la compagine giapponese dell’Urawa Red Diamonds, che nella sua prima gara nel torneo è stata sconfitta per 3-1 dal River Plate. Gli uomini di Cristian Chivu, andranno dunque alla ricerca di quei punti che consentano loro di rendere più in discesa la strada che conduce alla fase ad eliminazione diretta. L'articolo prosegue qui sotto GOAL vi propone gli aggiornamenti LIVE di Inter-Urawa Red Diamonds: formazioni, copertura tv e streaming, risultato e azioni più importanti in diretta.