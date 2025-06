DIRETTA: Inter-River Plate LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club

Inter e River Plate si affrontano nella loro ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sul match.

Dopo il pareggio in rimonta con il Monterrey e la vittoria in extremis contro gli Urawa Red Diamonds, l’Inter torna in campo per affrontare il River Plate nell’ultima sfida del Gruppo E del Mondiale per Club.

Una partita che mette in palio i punti necessari per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta del torneo e alla quale le due squadre si presentano con lo stesso numero di punti: 4.

Ai nerazzurri può bastare un pareggio per allungare il cammino nella competizione.

GOAL vi offre gli aggiornamenti LIVE di Inter-River Plate: formazioni, copertura tv e streaming, risultato e azioni più importanti in diretta.