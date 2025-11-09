DIRETTA: Bologna-Napoli LIVE! Formazioni, cronaca, aggiornamenti della partita

Tra le partite clou dell'undicesima giornata di Serie A c'è sicuramente la sfida tra Bologna e Napoli, che si disputerà allo Stadio Dall'Ara alle ore 15.
Tutte e due le squadre hanno giocato in settimana nelle coppe, pareggiando entrambe 0-0; il Bologna ontro il Brann in Europa League mentre i Campioni d'Italia con l'Eintracht Francoforte in Champions League.
A dividere le squadre ci sono quattro punti di differenza, con il Napoli che nonostante le ultime difficoltà si trova comunque primo in classifica.
Di seguito la diretta testuale di Bologna-Napoli con gli aggiornamenti sul match.