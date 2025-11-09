Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna NapoliGetty
Vittorio Rotondaro

DIRETTA: Bologna-Napoli LIVE! Formazioni, cronaca, aggiornamenti della partita

Sfida di alta classifica tra Bologna e Napoli: entrambe reduce da un pareggio in Europa. La squadra di Antonio Conte vuole uscire dal momento negativo, il Bologna cerca conferme.

Pubblicità

Tra le partite clou dell'undicesima giornata di Serie A c'è sicuramente la sfida tra Bologna e Napoli, che si disputerà allo Stadio Dall'Ara alle ore 15. 

Tutte e due le squadre hanno giocato in settimana nelle coppe, pareggiando entrambe 0-0; il Bologna ontro il Brann in Europa League mentre i Campioni d'Italia con l'Eintracht Francoforte in Champions League.

A dividere le squadre ci sono quattro punti di differenza, con il Napoli che nonostante le ultime difficoltà si trova comunque primo in classifica. 

Di seguito la diretta testuale di Bologna-Napoli con gli aggiornamenti sul match. 

  • TRIPLICE FISCHIO: BOLOGNA-NAPOLI 2-0

    Pomeriggio nerissimo per il Napoli che va incontro al terzo k.o. in questo campionato: merito di un Bologna che la vince nella ripresa grazie a Dallinga e Lucumì e nonostante gli infortuni di Skorupski e Rowe. Azzurri sempre primi insieme al Milan, ma a rischio sorpasso da parte di Roma e Inter.

    • Pubblicità

  • 66' - RADDOPPIO DEL BOLOGNA

    Tripudio rossoblù al 'Dall'Ara': Holm crossa dalla destra per Lucumì che sbuca alle spalle di Buongiorno e di testa batte Milinkovic-Savic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 50' - BOLOGNA IN VANTAGGIO

    Di Lorenzo lascia troppo spazio al nuovo entrato Cambiaghi che serve sul primo palo Dallinga: anticipo bruciante dell'olandese su Rrahmani e palla in fondo al sacco.

  • FINE PRIMO TEMPO: ANCORA 0-0

    Match subito in salita per il Bologna, che perde Skorupski dopo pochi minuti: al posto del polacco, spazio per il 17enne Massimo Pessina. Napoli al tiro con Elmas, poi sono i padroni di casa ad avere le migliori occasioni con Lucumì, Rowe e Dallinga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 32' - IL BOLOGNA SPINGE

    Dopo il primo squillo firmato Elmas, il Napoli ha lasciato progressivamente campo al Bologna che non sembra aver subìto più di tanto a livello psicologico la sostituzione forzata di Skorupski.

  • 8' - SKORUPSKI K.O.

    Problema al flessore della gamba destra per Skorupski, finito k.o. al momento di rinviare un pallone: alla luce dell'assenza del secondo Ravaglia, Italiano è costretto a inserire il classe 2007 Massimo Pessina, all'esordio in Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 1' - SI PARTE

    Al via Bologna-Napoli: primo pallone giocato dalla formazione rossoblù.

  • ARBITRO BOLOGNA-NAPOLI

    L'arbitro di Bologna-Napoli è Daniele Chiffi di Padova.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI

    Queste sono le scelte definitive di Italiano e Conte:

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI IN TV E STREAMING

    La partita tra Bologna e Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.


    Per vedere Bologna-Napoli in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL