Chi è Massimo Pessina, il portiere all'esordio in Serie A: ha preso il posto di Skorupski in Bologna-Napoli, alla fine scoppia in lacrime

Cambio della guardia tra i pali del Bologna: nei primi minuti del match contro il Napoli, Lukasz Skorupski è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Infortunio al flessore della gamba destra per il portiere, finito k.o. durante un rinvio: il polacco ha provato a stringere i denti, ma alla fine non è riuscito nel suo intento e ha preferito uscire per non aggravare ulteriormente il problema.

Al suo posto Italiano ha inserito Massimo Pessina, complice l'assenza del secondo Ravaglia (alle prese con un infortunio alla caviglia che lo ha escluso dai convocati).