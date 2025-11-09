Pubblicità
Chi è Massimo Pessina, il portiere all'esordio in Serie A: ha preso il posto di Skorupski in Bologna-Napoli, alla fine scoppia in lacrime

Massimo Pessina in campo al posto dell'infortunato Skorupski nei primi minuti di Bologna-Napoli: deve ancora compiere 18 anni. Zero goal subiti e lacrime a fine partita.

Cambio della guardia tra i pali del Bologna: nei primi minuti del match contro il Napoli, Lukasz Skorupski è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Infortunio al flessore della gamba destra per il portiere, finito k.o. durante un rinvio: il polacco ha provato a stringere i denti, ma alla fine non è riuscito nel suo intento e ha preferito uscire per non aggravare ulteriormente il problema.

Al suo posto Italiano ha inserito Massimo Pessina, complice l'assenza del secondo Ravaglia (alle prese con un infortunio alla caviglia che lo ha escluso dai convocati).

  • CHI È MASSIMO PESSINA

    Nato ad Alzano Lombardo il giorno di Natale del 2007, Massimo Pessina non ha ancora raggiunto la maggiore età: questo 'dettaglio' non ha influito in alcun modo nel processo decisionale di Italiano, messo alle strette dall'improvvisa penuria di portieri rossoblù (oltre a lui, in panchina, è presente anche il coetaneo Happonen).

    Cresciuto nelle giovanili del Bologna, Pessina ha iniziato a fare conoscenza con le dinamiche della prima squadra nella passata stagione, quando ha festeggiato la prima convocazione tra i grandi in occasione di Lazio-Bologna del 24 novembre 2024.

    Quest'anno, a parte la sfida di San Siro contro il Milan, non ha mai saltato una convocazione: la grande chance dell'esordio è arrivata contro i campioni d'Italia in carica, in una sfida non proprio banale.

  • GIGANTE DELL'ITALIA UNDER 19

    Nel giro delle giovanili azzurre, Pessina vanta cinque presenze con l'Italia Under 19 guidata dal commissario tecnico Bollini: l'ultimo gettone è recente e risale al 13 ottobre.

    Pessina ha disputato da titolare l'amichevole al cospetto dei pari età della Scozia, in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata.

    Dotato di un fisico imponente, ha un'altezza che supera i 2 metri: è alto infatti la bellezza di 202 cm, caratteristica non da poco per quelle che sono le richieste del calcio moderno in relazione al ruolo dell'estremo difensore.

  • LE LACRIME DOPO BOLOGNA-NAPOLI

    Durante la partita Pessina non è stato molto impegnato dagli attaccanti del Napoli.

    Solo uno, infatti, il tiro nello specchio subito dagli azzurri ma il giovanissimo portiere del Bologna ha mostrato una certa sicurezza guidando la difesa ed uscendo con autorità un paio di volte.

    Al termine di Bologna-Napoli poi Massimo Pessina non è riuscito a trattenere le lacrime venendo festeggiato da tutti i compagni e dal preparatore dei portieri, Sicignano.

