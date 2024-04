Dilemma Inter: cosa fare con Valentin Carboni? Il valore del cartellino continua a lievitare

La prossima estate l’Inter sarà chiamata a decidere come gestire Valentin Carboni: il suo valore si aggira sui 30 milioni, andrà venduto e tenuto?

Considerato per anni uno dei gioielli più importanti dell’intero settore giovanile dell’Inter, Valentin Carboni sta vivendo la stagione della definitiva esplosione.

Approdato la scorsa estate in prestito al Monza, non solo ha dimostrato di essere già più che pronto per essere protagonista in uno dei migliori campionati europei, ma a fine marzo, a soli 19 anni, ha fatto il suo esordio nella Nazionale maggiore argentina.

Il valore del suo cartellino negli ultimi mesi è cresciuto di settimana in settimana, tanto che oggi non è difficile pensare che possano esserci club disposti a spingersi fino a quota 25-30 milioni pur di assicurarselo.

L'articolo prosegue qui sotto

A fine stagione Carboni farà ritorno all’Inter e sarà proprio il club nerazzurro a dover decidere come muoversi: tenerlo in rosa, cederlo nuovamente in prestito o incassare una cifra estremamente importante?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU CALCIOMERCATO.COM