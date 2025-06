I diffidati della Juventus al Mondiale per Club: chi salterebbe la sfida col Manchester City in caso di ammonizione

Mondiale per Club

Sono quattro i giocatori della Juventus a rischio squalifica per l'ultimo match del girone del Mondiale per Club contro il Manchester City.

Prima uscita più che positiva per la Juventus al Mondiale per Club: il netto 0-5 inflitto agli emiratini dell'Al Ain ha rinsaldato le certezze della squadra di Igor Tudor, chiamata a ripetersi contro i marocchini del Wydad Casablanca.

In caso di nuovo successo, i bianconeri potrebbero volare agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo e l'ultima sfida del Gruppo H contro il Manchester City assumerebbe un'importanza relativa, più che altro, al posizionamento finale (se come prima o seconda forza del raggruppamento).

In vista dell'appuntamento che vedrà 'Madama' di scena contro i 'Citizens', è bene sottolineare il pericolo di squalifiche che potrebbero scattare al termine della seconda giornata: scopriamo chi sono i giocatori diffidati in casa Juventus, ovvero a rischio forfait per l'ultimo importante incrocio coi ragazzi di Pep Guardiola.