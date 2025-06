Cosa serve alla Juventus per qualificarsi già oggi agli ottavi di finale del Mondiale per Club

I bianconeri potrebbe ottenere il pass agli ottavi di finale del Mondiale per Club con una giornata d’anticipo: basterà vincere contro il Wydad.

Tre punti per dare seguito all’ottimo esordio nella competizione e per ottenere con una giornata d’anticipo il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Dopo aver battuto per 5-0 l’Al Ain, la Juventus di Igor Tudor torna in campo nella seconda giornata del raggruppamento G, quello dove sono presenti il Wydad – avversario di giornata – e il Manchester City di Pep Guardiola, una delle formazioni favorita per la formazione finale.

Ma cosa serve alla Juventus per superare la fase a gironi e accedere agli ottavi di finale già oggi? Il regolamento del Mondiale per Club, ricordiamo, prevede la qualificazione alla fase a eliminazione diretta per le prime due squadre qualificate di ogni girone.