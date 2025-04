I diffidati di Bayern Monaco e Inter: chi rischia di saltare il ritorno dei quarti di Champions in caso di ammonizione

Bayern Monaco vs Inter

I diffidati di Bayern Monaco e Inter in Champions League: i giocatori a rischio squalifica per il ritorno dei quarti di finale.

Preso atto della rimonta subita a Parma in campionato, per l'Inter non c'è tempo di piangersi addosso: nerazzurri attesi dallo scontro dei quarti di finale di Champions League al cospetto del temibile Bayern Monaco.

Nonostante le tante assenze per infortunio, i bavaresi restano degli avversari di altissimo livello e, oltre alla qualità tecnica della squadra di Kompany, l'Inter dovrà vedersela anche col pericolo di cocenti squalifiche in vista del match di ritorno in programma a San Siro il 16 aprile.

Scopriamo quali sono i calciatori diffidati di Bayern Monaco e Inter, ovvero coloro che in caso di ammonizione rimediata all'Allianz Arena salterebbero il secondo atto dei quarti.