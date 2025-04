L'attaccante tedesco finisce k.o in Bundesliga: martedì l'Inter affronta il Bayern Monaco per l'andata dei quarti di Champions League.

Nonostante il Bayern Monaco abbia parecchie stelle su cui contare, non c'è dubbio che Jamal Musiala sia la più luminosa. Ecco perché l'infortunio del giovane tedesco a pochi giorni dall'andata dei quarti di Champions League contro l'Inter preoccupava notevolmente i fans del team bavarese.

Musiala ha lasciato la partita contro l'Augsburg portato a braccia dallo staff medico del Bayern Monaco, per un'immagine che ha fatto subito il giro del mondo, soprattutto tra i tifosi dell'Inter. Un infortunio, quello del classe 2003, arrivato nel secondo tempo dopo la rete dell'1-1 segnata contro il team di casa, in un match non proprio semplicissimo per la capolista (Kane ha poi dentro il 2-1, con l'Augsburg sotto di un uomo).

L'infortunio di Musiala? Un problema alla coscia e no al ginocchio come si pensava inizialmente. I fans del Bayern Monaco hanno tenuto il fiato sospeso in attesa di novità da parte della società e dall'esito delle visite mediche che dovrebbero svolgersi nella giornata di sabato. L'ufficialità è arrivata direttamente dopo Augsburg-Bayern, per bocca del ds Max Eberl.