Dibu Martinez impressiona con l’Argentina: numeri da leggenda ed ora mette nel mirino Fillol

Arrivato tardi in Nazionale, Dibu Martinez si è ripreso tutto con gli interessi: impressionante il dato relativo al clean sheet.

Ha esordito con la maglia della Nazionale maggiore argentina quasi alla soglia dei trent’anni e dopo aver vissuto una carriera non proprio di altissimo livello, ma da allora Emiliano Martinez non solo è diventato un punto fermo della squadra, ma si è anche guadagnato un posto nella storia dell’Albiceleste.

Emiliano Martinez, scendendo in campo contro l’Uruguay in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha toccato quota 50 presenze in Nazionale.

Un traguardo tagliato dopo una serie incredibile di trionfi e dopo aver macinato record importanti.