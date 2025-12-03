Di nuovo l’ostacolo Lazio, Allegri: “La Coppa Italia un obiettivo importante, Pulisic a disposizione”

Ancora la Lazio sulla strada del Milan, ma questa volta in Coppa Italia.
Dopo il confronto di campionato di sabato scorso vinto dai rossoneri per per 1-0, le due squadre si ritroveranno nella gara che metterà in palio un pass per i quarti di finali.
Una partita importante dunque, che determinerà chi prolungherà il suo cammino nel torneo e potrà dunque continuare a puntare su quello che è uno degli obiettivi stagionali.
Massimiliano Allegri, ha parlato del match con la Lazio ai microfoni di SportMediaset.