Allegri Milan RomaGetty
Leonardo Gualano

Di nuovo l’ostacolo Lazio, Allegri: “La Coppa Italia un obiettivo importante, Pulisic a disposizione”

Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Lazio: “Non sarà semplice, l’obiettivo è chiuderla nei 90’”.

Ancora la Lazio sulla strada del Milan, ma questa volta in Coppa Italia.

Dopo il confronto di campionato di sabato scorso vinto dai rossoneri per per 1-0, le due squadre si ritroveranno nella gara che metterà in palio un pass per i quarti di finali.

Una partita importante dunque, che determinerà chi prolungherà il suo cammino nel torneo e potrà dunque continuare a puntare su quello che è uno degli obiettivi stagionali.

Massimiliano Allegri, ha parlato del match con la Lazio ai microfoni di SportMediaset.

  • "LA COPPA ITALIA UN OBIETTIVO IMPORTANTE"

    “Troveremo certamente un bell’ambiente come sempre a Roma. E’ un ottavo di finale di Coppa Italia, un obiettivo importante per entrambe le squadre. Sarà una bella partita contro una squadra che, come abbiamo visto sabato, è difficile da affrontare”.

  • "NON SARA' UNA PARTITA SEMPLICE"

    “La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, poi quando si inizia ad andare avanti giustamente interessa a tutti. Dovremo essere bravi a giocare una bella partita, non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno i supplementari a disposizione quindi dovremo cercare di portare a casa la qualificazione nei 90’. La Lazio avrà il nostro stesso obiettivo”.

  • "PER IL VAR NON DECIDIAMO NOI"

    “Il monitor del VAR dall’altra parte rispetto alle panchine? Può essere una buona soluzione. Non decidiamo, noi possiamo solo pensare a giocare”.

  • "PULISIC A DISPOSIZIONE"

    “Pulisic è a disposizione, Fofana invece speriamo di riaverlo per il Sassuolo. Athekame non ci sarà, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro. Cercheremo di recuperare tutti i giocatori”.

  • "CURIOSO DI VEDERE JASHARI"

    “Di Jashari più che le qualità dobbiamo vedere qual è la sua condizione fisica. Non scordiamoci che quando è arrivato era fermo da un mese e mezzo, poi ha giocato 45’ e si è fatto male. Sono due mesi che è fuori e sono curioso di vedere a che livello è dal punto di vista atletico”.

  • "NKUNKU STA CRESCENDO"

    “Nkunku sabato ha fatto una partita importante, nel momento più importante della gara ha giocato tecnicamente le palle nel miglior modo possibile. Parliamo di un giocatore si straordinaria tecnica che si stan inserendo molto bene e che sta crescendo di condizione”.

  • "L'OBIETTIVO E' CHIUDERLA NEI 90'"

    “Maignan sta facendo bene come tutta la squadra. Domani l’obiettivo deve essere chiuderla entro i 90’, ma c’è anche la possibilità dei rigori e dovremo essere pronti anche a questo”. 

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL