Di Francesco polemico dopo Venezia-Roma: "Il rigore? Questi falli mi hanno rotto le scatole"

Il tecnico del Venezia non le manda a dire dopo il k.o. contro la Roma: "Il calcio va indietro anziché avanti".

Si complica ulteriormente la situazione di classifica del Venezia, sconfitto al 'Penzo' anche dalla Roma grazie al rigore realizzato da Paulo Dybala nella ripresa.

Incrocio col suo passato che non è andato come sperato per Eusebio Di Francesco, piuttosto polemico ai microfoni di 'DAZN': nel mirino l'azione che ha portato l'arbitro Zufferli a concedere la massima punizione per il tocco di Marcandalli su Angelino nell'area lagunare.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico, che ha anche spronato la squadra ad alzare l'asticella in vista dei prossimi impegni.