Venezia-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Dybala non sbaglia dal dischetto, Ranieri può sorridere

Continua la risalita della Roma: Dybala regala i tre punti in quel di Venezia grazie al rigore trasformato nella ripresa.

Ottavo risultato utile di fila in campionato, dove l'ultima sconfitta risale al 15 dicembre: tre punti pesantissimi per la Roma che esce col massimo in tasca dal 'Penzo', al cospetto di un Venezia che dovrà versare lacrime miste a sangue per coronare l'obiettivo della salvezza.

Padroni di casa rivoluzionati dal mercato: senza Pohjanpalo ceduto al Palermo, Di Francesco deve affidarsi al nuovo acquisto Fila, partner offensivo di Yeboah. Tanta buona volontà del ceco, che però non basta per conferire il giusto peso al reparto avanzato: che alla Roma non manca di certo, vista la presenza del terminale di riferimento Dovbyk. È proprio l'ucraino a impegnare in due occasioni Radu, sorpreso a sua volta dal tocco di Mancini spazzato in tempo da Nicolussi Caviglia poco prima del superamento della linea di porta.

L'episodio che rompe l'equilibrio avviene nella ripresa: pestone di Marcandalli su una porzione del tallone di Angelino e rigore concesso da Zufferli, trasformato senza troppi complimenti da Dybala. La gestione del vantaggio da parte dei capitolini è pressoché perfetta: rischi prossimi allo zero dalle parti di Svilar, mai veramente impegnato nell'arco dell'incontro.