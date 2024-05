Di Francesco condannato dal suo passato: la Roma perde e il Frosinone retrocede

Di Francesco retrocede con il Frosinone, beffato dalla 'sua' Roma che perde a Empoli al 93' e lo condanna alla Serie B.

L'ultimo atto del campionato di Serie A assume i contorni del dramma sportivo per il Frosinone, retrocesso B di fatto all'ultimo respiro, per via della vittoria al fotofinish dell'Empoli, capace di piegare la Roma per 2-1 grazie al goal di Niang al 93', e di strappare una salvezza che sembrava ormai irrimediabilmente compromessa.

E se al 'Castellani' esplodeva la gioia irrefrenabile di marca toscana, allo 'Stirpe' si consumava un autentico psicodramma. Il Frosinone torna mestamente in Serie B dopo una sola stagione nel corso della cui fase iniziale era riuscito ad affacciarsi nelle zone alte del campionato.

Sembrava il preludio ad una stagione da vivere all'insegna della relativa tranquillità e invece non è stato così. Le lacrime inconsolabili di Eusebio Di Francesco al termine del match contro l'Udinese rappresentano la fotografia più triste di un incubo che ha assunto i contorni della realtà. Un destino ancora più beffardo per il tecnico dei ciociari che ha visto l'involontaria partecipazione di quello che è stato il suo glorioso passato.