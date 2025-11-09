Deschamps esclude un possibile ritorno di Giroud in Nazionale: “Solo in caso di ecatombe”

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha commentato le voci relative a un possibile ritorno di Giroud in Nazionale.

“Questo è un dibattito che non sorprende. Lui si è espresso chiaramente, anche se poi ha aggiunto le tre parole ‘mai dire mai’. Solo se ci sarà un’ecatombe o qualcosa del genere, se resterà competitivo e continuerà a giocare, mi terrò questa possibile scelta. Si tratta comunque di un’idea che non sto prendendo in considerazione e spero di non doverlo fare mai”.