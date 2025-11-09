Pubblicità
Pubblicità
Giroud Deschamps France Iceland UEFA Euro 2016 03072016Gettyimages
Leonardo Gualano

Deschamps esclude un possibile ritorno di Giroud in Nazionale: “Solo in caso di ecatombe”

Il commissario tecnico della Francia, chiude ad un ritorno dell’ex Milan in Nazionale: “Spero di non dover mai considerare questa opzione”.

Pubblicità

Ha già compiuto trentanove anni, ma la cosa non gli impedisce di essere uno dei titolari inamovibili di un Lille che, in Ligue 1, si è spinto fino al quarto posto.

Olivier Giroud, dopo un inizio di stagione da sogno, ha smarrito la via del goal. Tuttavia, le sue ottime prestazioni hanno fatto in modo che in Francia si aprisse un vero e proprio dibattito su un suo possibile ritorno in Nazionale.

Una possibilità auspicata da molti, ma totalmente esclusa dal commissario tecnico Didier Deschamps, che, parlando a TF1, ha fatto capire di avere altri programmi.

  • IL MIGLIOR MARCATORE NELLA STORIA DELLA FRANCIA

    Olivier Giroud ha ufficialmente annunciato il suo addio alla Nazionale francese dopo Euro 2024.

    Lo ha fatto dopo aver vinto un Mondiale ed essere diventato, con 57 reti in 137 partite, il miglior marcatore nella storia dei Bleus.

    L’ex Milan, però, recentemente ha ammesso di essere a disposizione nel caso in cui “servisse una mano in una partita o in un raduno”.

    • Pubblicità

  • “SOLO CON UN’ECATOMBE”

    Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha commentato le voci relative a un possibile ritorno di Giroud in Nazionale.

    “Questo è un dibattito che non sorprende. Lui si è espresso chiaramente, anche se poi ha aggiunto le tre parole ‘mai dire mai’. Solo se ci sarà un’ecatombe o qualcosa del genere, se resterà competitivo e continuerà a giocare, mi terrò questa possibile scelta. Si tratta comunque di un’idea che non sto prendendo in considerazione e spero di non doverlo fare mai”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN INIZIO DI STAGIONE DA SOGNO

    Tornato in Ligue 1 dopo dodici anni, la scorsa estate, per legarsi al Lille dopo una breve parentesi in MLS, Giroud ha vissuto un inizio di stagione da sogno.

    Con la sua nuova squadra, infatti, ha segnato nelle prime due partite di campionato contro Brest e Monaco, oltre che nell’esordio in Europa League contro il Brann.

  • NON SEGNA DA SETTEMBRE

    Per l’ultimo goal siglato da Giroud in questa prima parte di stagione bisogna tornare allo scorso 25 settembre, proprio nella sfida di Europa League con il Brann.

    Da allora, l’ex centravanti del Milan si è bloccato, tanto che la sua ultima marcatura in Ligue 1 risale al 24 agosto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Marsiglia crest
Marsiglia
OM