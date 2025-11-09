Deschamps esclude un possibile ritorno di Giroud in Nazionale: “Solo in caso di ecatombe”

Ha già compiuto trentanove anni, ma la cosa non gli impedisce di essere uno dei titolari inamovibili di un Lille che, in Ligue 1, si è spinto fino al quarto posto.
Olivier Giroud, dopo un inizio di stagione da sogno, ha smarrito la via del goal. Tuttavia, le sue ottime prestazioni hanno fatto in modo che in Francia si aprisse un vero e proprio dibattito su un suo possibile ritorno in Nazionale.
Una possibilità auspicata da molti, ma totalmente esclusa dal commissario tecnico Didier Deschamps, che, parlando a TF1, ha fatto capire di avere altri programmi.