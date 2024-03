Deschamps e la squalifica di Pogba: “Per lui è dura, ma darà tutto per difendersi”

Il commissario tecnico della Francia ha comunicato i convocati per le prossime sfide e su Pogba ha spiegato: “Gli auguro di tornare a giocare”.

Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento della Francia a Euro 2024.

La Nazionale transalpina, che si presenterà al torneo come una delle favorite per la vittoria finale, a fine marzo tornerà in campo per affrontare in due test match di lusso Germania (il 23 marzo) e Cile (il 26).

Due gare importanti per testare i giocatori che potenzialmente possono rientrare nel gruppo dei convocati per la massima competizione continentale che si disputerà tra il 14 giugno ed il 14 luglio e, nella rosa scelta dal commissario tecnico Didier Deschamps c’è ‘tanta Italia’.

Sono ben sei i giocatori della nostra Serie A selezionati e tra essi ovviamente non figura Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus è stato recentemente squalificato per 4 anni anni a seguito della positività riscontrata in un controllo antidoping e proprio a lui ha rivolto un pensiero importante proprio Deschamps in conferenza stampa.