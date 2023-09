Il derby dei 10: Leao e Lautaro, un Inter-Milan da leader assoluti

L'argentino e il portoghese sono i protagonisti più attesi della stracittadina milanese: Inzaghi e Pioli si aggrappano a loro.

L come leader, L come Lautaro e Leao. C'è un che di simbolico nel confronto fra i due protagonisti più attesi di Inter e Milan, di fronte nel tardo pomeriggio di San Siro.

Un match che fermerà, per un paio d'ore, la città di Milano e che i due attaccanti giocheranno per la prima volta condividendo il numero più nobile del gioco del calcio, il 10.

Entrambi sono, da anni, due punti di riferimento per Inzaghi e Pioli, nonché per compagni e tifosi. Ma oggi il loro peso specifico, in termini calcistici ma anche caratteriali, sembra aumentato, per motivi diversi e la voglia di vivere un derby da trascinatori assoluti è comune a entrambi.