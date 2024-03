De Zerbi accostato alle big d’Europa: svelata la cifra che servirà per liberarlo dal Brighton

Roberto De Zerbi potrebbe approdare la prossima estate su una delle panchine più importanti d’Europa: bisognerà però convincere il Brighton.

Potrebbero essere gli allenatori i grandi protagonisti della prossima estate.

Come è noto infatti, Xavi, Klopp e Tuchel lasceranno certamente Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco e questo vuol dire che, in attesa come si evolveranno le situazioni delle altre big d’Europa, saranno certamente libere almeno tre tra le panchine più ambite del pianeta.

Tre panchine importanti e blasonate alle quali è stato accostato anche un tecnico che, a detta di molti, sarà tra i più ambiti in assoluto: Roberto De Zerbi.

Da tempo per lui si parla di un imminente grande salto, ma chi vorrà assicurarsi il suo contratto dovrà prima fare i conti con il Brighton.