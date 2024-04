De Rossi sorride in vista del Bayer Leverkusen: recuperi importanti, anche Lukaku in gruppo

La Roma ritrova due elementi molto importanti in vista del Bayer Leverkusen: a parte invece Pellegrini, ma dovrebbe stringere i denti.

La Roma torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida importantissima: la semifinale di andata di Europa League.

La compagine giallorossa tornerà in campo giovedì per affrontare all’Olimpico il Bayer Leverkusen, ovvero una delle gradi favorite per la conquista del trofeo.

Il Leverkusen ha dominato la Bundesliga laureandosi per la prima volta nella sua storia campione di Germania e in questo momento rappresenta forse il più duro degli ostacoli da superare.

Una sfida complicata quella dell’Olimpico, ma Daniele De Rossi potrà contare su due recuperi importanti.