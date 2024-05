De Rossi rende merito all'Atalanta: "Va al doppio, non meritiamo di arrivarle davanti"

L'allenatore della Roma è deluso dopo il k.o. di Bergamo: "Reazione frutto dell'episodio del rigore, dovevamo averla prima".

Nulla da fare per la Roma, travolta dall'Atalanta sul piano del gioco: non del risultato, visto che il 2-1 finale non rispecchia al meglio quanto si è visto al 'Gewiss Stadium'.

Reazione troppo tardiva della 'Lupa', rimessa in partita dal rigore trasformato da capitan Pellegrini: un episodio casuale che ha contribuito ad accendere la parte finale dell'incontro.

Intervistato da 'DAZN', Daniele De Rossi ha ammesso la superiorità avversaria senza troppi giri di parole e accantonando ogni tipo di alibi per una prestazione da dimenticare.