De Rossi e le linee guida per la Roma che verrà: “Non serve spendere tanto, bisogna spendere bene”

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, spiega: “Abbiamo fatto delle considerazioni per il futuro, sarebbe positivo valorizzare i giocatori”.

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Roma.

La compagine giallorossa domenica affronterà il Genoa nella sua ultima sfida casalinga della stagione e lo farà sapendo che in palio ci sono punti molto pesanti.

La Roma è infatti ancora impegnata nella lotta per un piazzamento in Champions League, ma servirà un successo per provare a mettere pressione all’Atalanta che è attualmente quinta.

Daniele De Rossi ha presentato la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa.