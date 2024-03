Roma-Brighton è De Rossi contro De Zerbi: gemelli diversi della panchina

Negli ottavi di Europa League l’incrocio fra Roma e Brighton che riporta l’ex Sassuolo in Italia: c’è De Rossi ad attendere De Zerbi in panchina.

Roma-Brighton, primo atto. La Lupa torna in campo in Europa, terreno molto amico negli ultimi anni, con l’obiettivo di fare un altro step in ambito continentale.

L’urna ha regalato un incrocio particolare: l’avversario dei giallorossi sarà il Brighton, allenato da quel Roberto De Zerbi in grado di affascinare la stragrande maggioranza di appassionati italiani.

Sarà, dunque, De Zerbi contro De Rossi, allenatori accomunati da tante cose; si parte dal patronimico “De” che ne apre il cognome, nell’antichità indice di nobiltà: entrambi la ricercano nel calcio, nei 180 minuti che si svilupperanno fra l’Olimpico e il Falmer Stadium.