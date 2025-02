Il rifiuto di Tomori ha indotto il Tottenham a chiudere per Kevin Danso: niente Wolverhampton che aveva già programmato le visite mediche.

Clamoroso epilogo per l'affaire Danso: il difensore austriaco sarà un nuovo calciatore del Tottenham nelle prossime ore.

Una beffa di proporzioni enormi per il Wolverhampton, convinto di avere in mano l'ormai ex Lens e già pronto a procedere con le visite mediche di rito.

Un cambio di rotta, quello degli 'Spurs', figlio del rifiuto di Fikayo Tomori che non ha accettato lo scenario del trasferimento a Londra dal Milan.