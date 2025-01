Trattativa in fase avanzata tra Milan e Tottenham per la cessione in Inghilterra di Fikayo Tomori: offerti 30 milioni di euro ai rossoneri.

Non solo Alvaro Morata: il Milan potrebbe cedere anche Fikayo Tomori in queste ultime ore della sessione invernale del calciomercato. Il difensore inglese potrebbe tornare in patria: merito del forte interesse del Tottenham, sfociato in un'offerta più che allettante presentata quest'oggi al club meneghino. In casa rossonera, insomma, si respira aria di rivoluzione: il tutto a un paio di giorni dall'attesissimo derby di campionato contro l'Inter. L'articolo prosegue qui sotto